Невероятные перспективы: что подарит этот декабрь Скорпионам

Невероятные перспективы: что подарит этот декабрь Скорпионам
Fred de Noyelle / GODONG/www.globallookpress.com
Астролог Дмитрий Шимко поведал о грядущих изменениях для этого знака Зодиака

Декабрь 2023 года для Скорпионов – месяц исполнения волшебной мечты. Вспомните, что вы так рьяно начинали в январе-феврале 2023 года, к чему вы стремились? Как вы изменились за этот год? Как изменилось позиционирование себя? Каково сейчас ваше мировоззрение?

Как вы смотрите на этот мир в жестких условиях общемировых изменений? Скорпион меняется, трансформировавшись в новое к декабрю 2023 года.

Декабрь, указывает астролог Дмитрий Шимко, открывает невероятные перспективы.

"Я не имею в виду, что на вас свалится богатство, или вы одержите великую победу. Последний месяц года открывает перспективу для самореализации, то есть появляется новая цель, это свет в конце тоннеля", – указал астролог для "Утра".

После осени декабрь становится нижней ступенью пьедестала, здесь начинается большая игра. Совсем большой она станет начиная с весны 2024 года.

В декабре вам возможности упадут сами в руки, и необходимо утвердить планы на следующие два года. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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