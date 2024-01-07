Три знака зодиака будут купаться в деньгах в январе

Астрологи сделали благоприятный прогноз

Декабрь и праздники традиционно обернутся для многих тратами, это известно и без астрологов. Всем нужно купить подарки, накрыть праздничный стол и нарядиться. Однако потратив свои сбережения в декабре, некоторые знаки зодиака снова разбогатеют в январе.

Раки

Приятная сумма свалится на Раков неожиданно. Примерно в середине января вам вернут долг или выдадут премию, о которой вы не подозревали. Несмотря на желание отложить деньги до лучших времен, звезды рекомендуют потратить их на себя любимых: купите то, о чем мечтаете или потратьте на вещь, которая давно была нужна, но средств не хватало.

Дева

На Дев приятная сумма свалится как снег на голову. Скорее всего, представители знака не сразу поверят в свою удачу. Однако откиньте все сомнения, звезды благодарят вас за упорную работу. Потратить деньги рекомендуется на себя и свои желания. Лучше всю сумму сразу. А вот в долг давать эти деньги категорические не рекомендуется. Высокая вероятность, что их вам не вернут.

Скорпион

Кругленькая сумма, да еще и без особых усилий, ждет в январе Скорпиона. Плутон, который управляет этим знаком, обещает, что прибыль достанется без лишнего труда. Звезды рекомендуют потратить эти деньги на собственные желания. Кроме того, можно порадовать родных материальными подарками. А вот если захотите отложить средства, то вскоре денежная удача от вас отвернется.

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