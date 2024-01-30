У каких знаков зодиака нет ангела-хранителя

У каких знаков зодиака нет ангела-хранителя
Фото: www.unsplash.com
Некоторые обходятся без таинственного защитника

Многие люди отмечают, что чувствуют рядом с собой присутствие божественной силы, которая помогает справиться с трудными ситуациями и спасает в тяжелую минуту. Подобные проявления принято называть ангелом-хранителем. Однако считается, что некоторым знакам зодиака такие защитники не нужны.

Овен


Овны от рождения обладают очень высоким уровнем жизненной энергии. Они всегда упрямо и уверено идут к своей цели. Астрологи отмечают, что представители этого зодиакального круга прекрасно справляются без ангелов-хранителей. Овны всегда сами принимают решения и сами добиваются поставленных целей.

Лев


Львы – одни из самых харизматичных и сильных людей. Рожденные под этим созвездием дети с ранних лет демонстрируют самостоятельность, отвагу и готовность постоять за себя. Львы также обходятся без ангелов-хранителей, так как в принципе не нуждаются в помощи посторонних.


Козерог


Козероги от рождения наделены очень тонкой интуицией. Иногда кажется, что представители этого зодиакального круга сами не ведают, что творят. Козероги часто склонны к авантюрам и интригам, однако практически всегда выходят сухими из воды. Их оберегает отличное чутье, так что в ангеле-хранителе просто нет необходимости.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, у каких знаков зодиака самый сильный ангел-хранитель.
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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