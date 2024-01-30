У каких знаков зодиака нет ангела-хранителя

Некоторые обходятся без таинственного защитника

Многие люди отмечают, что чувствуют рядом с собой присутствие божественной силы, которая помогает справиться с трудными ситуациями и спасает в тяжелую минуту. Подобные проявления принято называть ангелом-хранителем. Однако считается, что некоторым знакам зодиака такие защитники не нужны.





Овен

Лев



Козерог