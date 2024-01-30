У каких знаков зодиака нет ангела-хранителя

Многие люди отмечают, что чувствуют рядом с собой присутствие божественной силы, которая помогает справиться с трудными ситуациями и спасает в тяжелую минуту. Подобные проявления принято называть ангелом-хранителем. Однако считается, что некоторым знакам зодиака такие защитники не нужны.
Овен
Овны от рождения обладают очень высоким уровнем жизненной энергии. Они всегда упрямо и уверено идут к своей цели. Астрологи отмечают, что представители этого зодиакального круга прекрасно справляются без ангелов-хранителей. Овны всегда сами принимают решения и сами добиваются поставленных целей.
Лев
Львы – одни из самых харизматичных и сильных людей. Рожденные под этим созвездием дети с ранних лет демонстрируют самостоятельность, отвагу и готовность постоять за себя. Львы также обходятся без ангелов-хранителей, так как в принципе не нуждаются в помощи посторонних.
Козерог
Козероги от рождения наделены очень тонкой интуицией. Иногда кажется, что представители этого зодиакального круга сами не ведают, что творят. Козероги часто склонны к авантюрам и интригам, однако практически всегда выходят сухими из воды. Их оберегает отличное чутье, так что в ангеле-хранителе просто нет необходимости.
Ранее "Утро.ру" рассказывало
, у каких знаков зодиака самый сильный ангел-хранитель.