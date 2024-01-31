Что нужно успеть сделать трем знакам зодиака зимой

Пора действовать

Зимний период уверенно подходит к концу. Пришло время подводить итоги, что было сделано за эти три месяца, а какие вопросы пора оперативно решать. В этом нелегком деле представителям зодиакальных кругов помогают звезды.





Весы

Рак

Козерог