Не злите Дракона: что запрещено делать в китайский Новый год

Это может привести к несчастьям

10 февраля наступит китайский Новый год. Отмечают этот праздник не только в Поднебесной, но и те, кто верит в силу восточного календаря. Чтобы не разозлить Дракона – символ грядущего года – стоит соблюсти несколько правил. Это поможет не спугнуть удачу и сохранить гармонию в доме.

Чтобы год был успешным, не стоит убираться в первый день праздника. В Китае верят, что вместе с мусором вы выбрасываете и удачу из своего дома. Также традиции Поднебесной гласят, что в китайский Новый год нельзя пользоваться ножом и ножницами. Это разрежет поток успеха. Рекомендуется выбирать блюда, которые можно приготовить без острых предметов.

Несчастье в Новом году принесет и разбитая в праздники посуда. Так, специалисты в области китайских традиций рекомендуют быть осторожными с хрупкими предметами, а если что-то разбилось, то все нужно склеить. Неудача настигает и тех, кто плачет и грустит в китайский Новый год. По правилам нужно радоваться и смеяться.

Если вдруг надумаете подарить кому-то груши на китайский Новый год, то несколько раз подумайте, прежде чем совершить это. В переводе с китайского этот фрукт означает расставание. Также запрещено дарить часы, они предзнаменуют скорую кончину, и острые предметы – символ разрыва отношений. Не стоит наряжаться в этот праздник в черную и белую одежду, традиционно эти цвета считаются траурными.

Ранее мы рассказывали, каким знакам зодиака год Дракона принесет удачу.