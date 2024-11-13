Ученые предупредили о захвате пустынями Юга России

Захватывают с юга: Россия столкнулась с неожиданной напастью
Фото: Jez Arnold. Tumbleweed/.wikimedia.org
Выводы экспертов неутешительные

Россия столкнулась с серьезными экологическими вызовами, которые могут привести к значительным изменениям в южных регионах страны. Пустыни начали постепенно захватывать нашу страну с юга.

По данным ученых Южного федерального университета, за последние шесть десятилетий наблюдается ощутимое расширение биоклиматических зон пустыни и полупустыни. Этот процесс происходит со скоростью около 550 квадратных километров в год, что ведет к постепенному захвату земель в Астраханской и Волгоградской областях, а также в республиках Калмыкия и Дагестан.

По мнению экспертов, главной причиной этого явления стало глобальное потепление, которое меняет климатические условия в регионе и способствует усиленному испарению, снижению уровня осадков и деградации почв. Опустынивание – это не просто экологическая проблема, оно несет риски для социально-экономического развития регионов. Падение продуктивности сельскохозяйственных земель, дефицит воды, ухудшение качества воздуха – все это может серьезно отразиться на местном населении и экономике.

Борьба с этим явлением требует комплексного подхода, включающего создание защитных лесных полос, восстановление водных ресурсов и адаптацию сельского хозяйства к новым климатическим условиям.

К слову, ранее ученые забили тревогу из-за климатических изменений на Земле.

Источник: International Journal of Biometeorology ✓ Надежный источник
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