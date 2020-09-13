Весомая доплата: кому из россиян положены 50 тысяч рублей

Весомая доплата: кому из россиян положены 50 тысяч рублей
Деньги. Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
На солидное пополнение бюджета могут рассчитывать некоторые семьи с детьми

У российских семей появилась новая возможность получить ощутимую финансовую поддержку от государства. Речь идет о серьезной сумме – 50 тыс. руб. Улучшить материальное положение за счет госбюджета могут россияне, у которых есть право на материнский капитал. При этом претенденты на выплату должны соответствовать некоторым требованиям.

Так, получить весомую сумму могут семьи, в которых до конца 2016 г. появился на свет или был усыновлен второй ребенок. Кроме того, еще один малыш должен пополнить семью в период с 2017 г. до конца текущего года.

Как отмечает издание Рrimpress, многие россияне так и не реализовали свое право на маткапитал. Теперь у них появилась возможность получить часть денег. Правда, если такая программа предусмотрена в регионе.

В случае, если люди уже пользовались деньгами из маткапитала, то за этот год они могут получить 50 тыс. руб., а в 2021 году – оставшуюся сумму за вычетом уже полученных средств.

Для того чтобы получить причитающиеся по закону деньги, семье нужно обратиться в МФЦ. Средства за этот год будут выплачены, если заявление в профильное ведомство поступит до 1 апреля 2021 года, документы на выплаты за 2021 г. нужно подать в период с 1 января до 1 декабря 2021 г.

Ранее эксперт подсчитал размер гарантированной выплаты россиянам от государства. Вышло, что каждый гражданин РФ сможет получать около 12 тыс. руб. в месяц. При этом в год на такое пособие будут уходить миллиарды рублей из бюджета.

Кстати, недавно специалисты рассказывали, как добиться пенсии в 50 тыс. руб.Россиянам посоветовали откладывать деньги на старость в банковские депозиты или участвовать в инвестпрограммах.

Ольга ФЕДОРОВА

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