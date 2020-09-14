Независимость медлаборатории ФРГ вызывает большие вопросы

Анализы Алексея Навального, сделанные в клинике "Шарите", не заслуживают никакого доверия. ФРГ сначала должна была предоставить пробы Москве, считает политолог Руслан Осташко.

Эксперт заявил, что Россию должны были привлечь к расследованию инцидента с блогером, так как ему стало плохо на территории РФ. Кроме того, Навальный сам является гражданином России. И "независимость" немецких лабораторий в этом случае вызывает большие вопросы.

Если бы Берлин был полностью уверен в использовании "Новичка", считает Осташко, то никаких проблем в том, чтобы передать пробы Москве, не произошло. До сих пор остается неизвестным, передала ли ОЗХО Германия данные о своих пробах. В организации ответили, что никаких материалов со стороны ФРГ не поступало. Хотя кабмин ФРГ заявлял, что направил результаты, сообщает телеканал "360".

Более того, продолжил эксперт, забор вещества – не самая сложная процедура. Она должна проходить публично.

"У ФБК (признан иноагентом – прим. ред) должно быть огромное количество вопросов по поводу бутылки, которая неожиданно появилась в Германии, а не в самолете. Также должны быть вопросы к Марии Певчих, отец которой является руководителем биолабораторий. В одной из них могли проводиться исследования", – заявил политолог в беседе с РИА ФАН.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура Берлина получила от России запрос по Навальному, однако отказалась передавать информацию.

"Утро.ру" сообщало, что немецкое правительство заявило о проведении проб Навального в трех независимых лабораториях Швеции и Франции.