На этот раз супруга лидера Незалежной обратилась к отечественному модельеру

Президент Украины Владимир Зеленский совершил вместе с супругой рабочий визит в Австрию, где встретился с канцлером Себастьяном Курцем. Первая леди Незалежной, обычно отличающаяся прекрасным вкусом, в этот раз надела юбку, в которой совсем неудобно ходить.

Как пишут СМИ, неудача имеет свои причины: в этот раз Елена обратилась к услугам украинского модельера – и прогадала. Многие интернет-пользователи обратили внимание на то, что, по всей видимости, Зеленской было совершенно неудобно передвигаться в длинной юбке с длинными шпильками, но первая леди Украины стала заложницей "модного патриотизма", хотя приталенный жакет с юбкой светло-голубых тонов смотрятся хорошо, пишет Woman.ru.

Кстати, Зеленская не забыла о мерах предосторожности, соблюдая формальность, о которой часто забывает Мелания Трамп - перед встречей с высокопоставленными лицами Австрии она надела маску.

Впрочем, от критики пользователей Сети, обративших внимание на ее юбку, первую леди Украины этот не спасло.

"Уволить стилистов! Неудачная длина юбки, фасон старческий. Зачем прятать хорошую фигуру? Ведь вам не 65! Даже официальный мир уже давно следит за модой и более раскован", "Как косолапая чучелка", "Украинская курица", "Колхозница, которой так хочется быть леди",

– пишут интернет-пользователи (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В своем "Инстаграм", Зеленская написала, что приняла участие в запуске украинского аудиогида в венской галерее "Альбертина".

Ранее преподаватель Киевского института международных отношений Наталья Адаменко заявила, что Зеленский допускает непростительные оплошности в своем внешнем виде – к протокольной службе лидера Украины есть масса вопросов.