Лучше всего подойдут органические удобрения

Осеняя подкормка является самой важной в деле выращивания клубничных кустов, богатых ягодой. Как раз в это время растение закладывает новые почки и готовится к зимнему периоду. Так что именно осенью клубника нуждается в дополнительной поддержке. Тем более, что за лето она успела пострадать от вредителей. Опытные садоводы рекомендуют отдавать предпочтение органике.

Перегной

Для этих целей отлично подойдет листовой перегной. Клубника очень любит такое удобрение. Набрать листву можно прямо в лесу. Питательную смесь следует разложить вокруг каждого кустика.

Компост

Еще один хороший вариант для осенней подкормки красной ягоды. При этом компост нужно класть уже перепревший.

Древесная зола

Золой клубнику активно удобряют и летом. Однако перед заморозками, когда растению особенно нужна дополнительная поддержка, эта прикормка будет принята кустами с особой благодарностью. Рассеивать лучше исходя из расчета 100-120 г на 1 кв. м.

Сидераты

Если в конце дачного сезона у вас остались "лишние" сидераты (зеленые удобрения), то после скашивания их можно смело положить на клубничную грядку и присыпать землей.

Минеральные удобрения

Из минеральных удобрений осенью можно использовать суперфосфат (10 г на 10 л воды) или нитрофоску с калийной солью (2 столовые ложки нитрофоски, 20 г калийной соли на 10 л воды).

Ранее "Утро.ру" делилось урожайной схемой посадки клубники.