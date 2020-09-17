Натуральное удобрение: как обогатить почву на зиму с помощью сорняка

Натуральное удобрение: как обогатить почву на зиму с помощью сорняка
Фото: pixabay.com
Надоевшая многим трава может сыграть на пользу

Многие считают, что сорняк – это крайне бесполезное растение, которое доставляет хлопоты огородникам. Однако ему нашли применение. Нежелательная растительность может стать заменой подкормки и сидератов и эффективным удобрением.

Что делать с сорняком

  • Нарвите сорняковую траву и мелко нарежьте ее.
  • Выройте траншею глубиной около 20 см. На дно борозды положите слой из сорняка. Также можно пустить в ход ботву.
  • Присыпьте натуральную подстилку землей.
  • Поверх положите еще один слой сорняков и тоже завалите его почвой.

Когда нужно обогащать почву

Вносить натуральное удобрение нужно после сбора урожая, то есть осенью. Таким образом вы не только подготовите землю к зиме, но и восстановите ее плодородные свойства. Ведь растущие овощи, ягоды и фрукты лишили почву многих полезных элементов, без которых она быстро истощится.

Ранее "Утро.ру" назвало еще один способ, как можно улучшить качество земли к новому урожайному сезону. Вам потребуется лопата, а также два вида удобрений – древесная зола и сухой суперфосфат.

Если же вы не желаете использовать сорняк в качестве удобрения и все-таки хотите от него избавиться, в этом вам поможет малоизвестное растение – золотарник канадский. В нем содержатся специальные вещества, которые не дают траве разрастаться. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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