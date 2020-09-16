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После сбора урожая почве нужно восстановить свои плодородные свойства, а также подготовиться к зимовке. В этом ей поможет перекопка и использование специальных удобрений. Данные методы улучшат качество земли к новому урожайному сезону.
Как правильно перекапывать землю осенью
Какая польза от перекопки почвы
Перекапывая грядки, вы оказываете помощь корневой системе растений. Дело в том, что корни будут получать необходимое количество кислорода и воды. Также перекопка способствует улучшению полезных свойств почвы.
Несмотря на то, что данный метод требует больших физических усилий, плодородная почва с богатым урожаем будет стоить всех затрат.
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