Правильно готовим землю к зиме: как перекапывать огород после сбора урожая

Правильно готовим землю к зиме: как перекапывать огород после сбора урожая
Фото: pixabay.com
Вам понадобится обычная лопата и два вида удобрений

После сбора урожая почве нужно восстановить свои плодородные свойства, а также подготовиться к зимовке. В этом ей поможет перекопка и использование специальных удобрений. Данные методы улучшат качество земли к новому урожайному сезону.

Как правильно перекапывать землю осенью

  • Перекопайте почву на глубину в один штык лопаты. Глубже копать не требуется.
  • Подготовьте удобрения – сухой суперфосфат и древесную золу. Распределите подкормку по периметру грядок. Соблюдайте следующую пропорцию: две больших ложки сухого суперфосфата и 1/5 ведра золы на один квадратный метр.
  • Тщательно разрыхлите почву.
  • Также можно использовать сидераты, которые напитают землю азотом и защитят от сорняковых растений.

Какая польза от перекопки почвы

Перекапывая грядки, вы оказываете помощь корневой системе растений. Дело в том, что корни будут получать необходимое количество кислорода и воды. Также перекопка способствует улучшению полезных свойств почвы.

Несмотря на то, что данный метод требует больших физических усилий, плодородная почва с богатым урожаем будет стоить всех затрат.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как избавиться от сорняков до следующей осени. При этом использовать химикаты не потребуется. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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