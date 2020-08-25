Урожайная схема посадки клубники: какие нюансы нужно соблюсти

Урожайная схема посадки клубники: какие нюансы нужно соблюсти
Фото: pixabay.com
Собирать плоды можно будет следующим летом

Клубника стала любимой ягодой многих огородников. Сочное, сладкое лакомство прямо с грядки – настоящее украшение стола. Чтобы баловать родных будущим летом, посадить клубничные кусты нужно уже в августе. Однако здесь следует придерживаться нескольких правил.

Выбор места посадки

Клубничные кусты укореняются примерно за 25 дней, так что нужно учесть, чтобы в течение месяца после посадки не ударили морозы – тут следует ориентироваться по климату конкретного региона.

Место для клубнички должно быть солнечным и ровным. Оно не должно заливаться водой весной и осенью, иначе растение сгниет.

Чтобы подготовить почву к посадке, можно удобрить ее перегноем или компостом.

Схема посадки

При рассадке кустов можно использовать различные схемы. Например, такую: расстояние между рядами 90 см, в ряду расстояние между кустами 25 – 30 сантиметров.

Посадка клубники

Перед посадкой клубники в грядках лучше сделать борозды и в них размещать саженцы. Корни растения следует подрезать – это поможет кусту быстрее укорениться на новом месте.

При рассадке саженцев нужно следить за тем, чтобы сердечко клубники было на уровне поверхности почвы.

После посадки растение следует полить, а после мульчировать, чтобы земля как можно дольше была влажной.

Ранее "Утро.ру" делилось рекомендациями, как правильно ухаживать за клубникой после плодоношения. 

Ольга ФЕДОРОВА

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