На Украине заметили тайные сигналы Путина во время разговора с Лукашенко

На Украине заметили тайные сигналы Путина во время разговора с Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У президента интересно "ходили ноги" во время разговора с белорусским лидером

Владимир Путин умеет сдерживать эмоции, выражение его лица не выдает чувств, испытываемые им в тот или иной момент. Однако некоторые части тела все же свидетельствуют о волнении российского лидера, заявил журналист из Незалежной Дмитрий Гордон.

Это он заметил в тот момент, когда президент РФ беседовал с главой Белоруссии. Ведущий призвал следить не за лицом российского лидера, а за ногами.

"Посмотрите, как у Путина ходили ноги. Очень красноречиво у него ходят ноги",

– отметил журналист в эфире телеканала "Украина 24" и даже показал, как Путин двигал ими, пишет "Царьград"

Вот ноги полностью выдают эмоции Путина, подчеркнул Гордон. Он считает, что, когда российский президент "неспокоен или относится плохо к человеку", его ноги ходят "очень интересно".

На слова украинского коллеги отреагировал российский журналист. Евгений Попов в своем телеграм-канале "popovrtr" назвал это "кринжем (гадостью, вызывающей чувство стыда и омерзения – прим. ред.) дня".

Ранее "Утро.ру" писало о некоторых эмоциях Владимира Владимировича. В мае этого года Путин так разозлился на совещании с министрами, что даже с силой швырнул ручку. Через месяц он стукнул кулаком по столу на встрече с главой правительства. А в июле не сдержал чувств во время экстренного совещания с министром обороны.

Полина ДОРОЖКИНА

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