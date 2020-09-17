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Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Церемония вручения состоялась еще три дня назад.
Документ о награждении опубликован на сайте нормативно-правовых актов РФ.
14 сентября председатель "Единой России" отметил свое 55-летие. На своей странице в "Инстаграм" политик обратился со словами благодарности ко всем поздравлявшим.
Ранее "Утро.ру" сообщало, что по назначению Путина зампред Совбеза стал главой комиссии по обеспечению интересов российской стороны в Арктике.
Медведев занимал пост главы Кабмина до января 2020 года. После обращения российского лидера к Федеральному собранию он получил новое назначение и стал занимать пост заместителя главы Совета Федерации, напоминает URA.RU.
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