Ее назначили политику в юбилей

Российский лидер Владимир Путин наградил заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени. Церемония вручения состоялась еще три дня назад.

Документ о награждении опубликован на сайте нормативно-правовых актов РФ.

14 сентября председатель "Единой России" отметил свое 55-летие. На своей странице в "Инстаграм" политик обратился со словами благодарности ко всем поздравлявшим.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что по назначению Путина зампред Совбеза стал главой комиссии по обеспечению интересов российской стороны в Арктике.

Медведев занимал пост главы Кабмина до января 2020 года. После обращения российского лидера к Федеральному собранию он получил новое назначение и стал занимать пост заместителя главы Совета Федерации, напоминает URA.RU.