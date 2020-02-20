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Путин рассказал об уходе Медведева

Путин рассказал об уходе Медведева
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава государства не жалеет, что бывший премьер поменял работу

Президент России Владимир Путин и экс-глава правительства Дмитрий Медведев продолжат сотрудничать. Об этом заявил сам лидер Кремля.  

"Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем", – подчеркнул Путин в интервью ТАСС.

Он опроверг предположения, что отставка Медведева с поста премьер-министра означает, что многолетний "тандем" распался.

"Ничего не распалось", – твердо сказал Путин. И отметил, что Медведев лишь поменял "направление своей деятельности".

Медведев был уволен с должности премьера 15 января 2020 г., сразу после обращения Путина к Федеральному собранию. В тот же день президент предложил Медведеву новую работу – быть заместителем главы Совета безопасности РФ, причем ради отставного премьера эту должность ввели специально. Однако Путин не согласился с мнением, что столь быстрое переназначение вызывает ощущение "поспешности":

"Ощущение – это совсем не одно и то же, что реальная жизнь", – указал он журналистам.

Ранее стала известна зарплата Медведева на новом посту.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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да он сам должен уйти после того как у всех отобрал пенсию
для народа он стал вообще никто
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