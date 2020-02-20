Глава государства не жалеет, что бывший премьер поменял работу

Президент России Владимир Путин и экс-глава правительства Дмитрий Медведев продолжат сотрудничать. Об этом заявил сам лидер Кремля.

"Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем", – подчеркнул Путин в интервью ТАСС.

Он опроверг предположения, что отставка Медведева с поста премьер-министра означает, что многолетний "тандем" распался.

"Ничего не распалось", – твердо сказал Путин. И отметил, что Медведев лишь поменял "направление своей деятельности".

Медведев был уволен с должности премьера 15 января 2020 г., сразу после обращения Путина к Федеральному собранию. В тот же день президент предложил Медведеву новую работу – быть заместителем главы Совета безопасности РФ, причем ради отставного премьера эту должность ввели специально. Однако Путин не согласился с мнением, что столь быстрое переназначение вызывает ощущение "поспешности":

"Ощущение – это совсем не одно и то же, что реальная жизнь", – указал он журналистам.

Ранее стала известна зарплата Медведева на новом посту.