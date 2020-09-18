Граждане указали на абсурдность требования к России о выдаче ее граждан

Жители Польши отреагировали на решение Варшавы подать в РФ запрос на выдачу трех авиадиспетчеров по делу о крушении Ту-154 в Смоленске и отправить их под временный арест. Они высмеяли эту идею и дали ей резкое определение.

"Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров – идиотизм",

– написал ratunku!!!. Напомнив, что со времени трагедии прошло десять лет, dykta, подхватил: "Просто смешно!".

Остальные потешались, как могли. Rzepin отметил, что "с тем же успехом можно потребовать арестовать туман и вызвать на допрос березу". "Дальше, видимо, последует запрос на арест императрицы Екатерины II за разделы Польши", – поиронизировал nic.

А Xxx, спросив, "чем тогда уже десять лет занимается Смоленская комиссия", подытожил: "Компрометация Польши продолжается".



Ранее требование о выдаче смоленских авиадиспетчеров оценил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал инициативу Варшавы "пещерной русофобией". Включившийся в обсуждение эксперт напомнил, что, согласно Конституции России, граждане нашей страны не могут быть выданы другим государствам по требованию иностранных правоохранительных органов. Поэтому Варшава пошла тупиковым путем.

В четверг, 17 сентября, стало известно о заявлении пресс-секретаря Генпрокуратуры Польши о том, что ее страна запускает процедуру ареста трех авиадиспетчеров, работавших на смоленском аэродроме в день крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту. Их хотят объявить в международный розыск.