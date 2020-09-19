Малькевич инициирует выдвижение Шугалея на Нобелевскую премию мира

Общественный деятель Александр Малькевич рассказал в своем Telegram-канале, что Фонд защиты национальных ценностей намерен выдвинуть плененного в Ливии социолога Максима Шугалея на Нобелевскую премию мира

По мнению общественника, это очень справедливо, ведь сложно придумать кандидатуру более подходящую, чем Шугалей, благодаря которому международное сообщество узнало о царящем в Ливии беззаконии и террористах, захвативших власть в стране.

Малькевич заявил, что сотрудники ФЗНЦ в самое ближайшее время начнут собирать все необходимые документы для выдвижения Шугалея. Также он поделился мнением об АлексееНавальном и выступающей за аборты премьер-министре Новой Зеландии Джасинде Ардер и других сомнительных номинантов на эту премию.

Общественник удивлен, что такие персоны могут получить награду. Нобелевский комитет, по его мнению, показал себя с не лучшей стороны, когда вручил премию мира Бараку Обаме, развязавшему три войны.

Малькевич иронизирует, говоря, что с таким же успехом награду можно вручить автору Telegram-канала NEXTA, который разжигает протесты в Белоруссии, или Ангеле Меркель, если она закроет совместный с Россией проект "Северныйпоток-2".