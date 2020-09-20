Девочки продолжат учиться в другом месте

После новостей о том, что внучки Александра Лукашенко забрали документы из лицея БГУ, его сын Дмитрий решил успокоить общественность, отметив, что девочки просто поменяли учебное учреждение.

Анастасия и Дарья зачислены в Минскую международную гимназию. В этом году младшая дочь Дмитрия стала первоклашкой, пишет "Sputnik.Беларусь".

Ранее сообщалось, что старшие дочери сына Лукашенко ушли из лицея БГУ. Также СМИ писали, что место обучения сменил и младший сын Батьки Николай.