Стала известна судьба бросивших лицей внучек Лукашенко

Девочки продолжат учиться в другом месте

После новостей о том, что внучки Александра Лукашенко забрали документы из лицея БГУ, его сын Дмитрий решил успокоить общественность, отметив, что девочки просто поменяли учебное учреждение. 

Анастасия и Дарья зачислены в Минскую международную гимназию. В этом году младшая дочь Дмитрия стала первоклашкой, пишет "Sputnik.Беларусь".  

Ранее сообщалось, что старшие дочери сына Лукашенко ушли из лицея БГУ. Также СМИ писали, что место обучения сменил и младший сын Батьки Николай. 

Полина ИВАНОВА

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