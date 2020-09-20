Ткань снова станет белоснежной благодаря простому домашнему средству

Кухонные полотенца пачкаются быстрее банных, а со временем застарелые пятна становится просто невозможно отстирать. Едкая бытовая химия не всегда справляется с этой задачей, к тому же сильно сушит кожу рук. Избавит от грязи и вернет полотенцам белоснежных вид народное средство, которое можно приготовить из двух незаменимых на кухне продуктов.

Как удалить пятна на белой ткани в домашних условиях

Чтобы отстирать полотенца без бытовой химии, понадобится простой тазик и обычный порошок или моющее средство. Кладем полотенца в емкость, заливаем теплой водой, а затем добавляем 2 ст. л. соли и 1 ст. л. соды.

Полотенца нужно оставить в воде на 15-20 мин, а затем тщательно прополоскать. Также от пятен поможет избавиться раствор из лимонной кислоты. Этот простой способ снова сделает полотенца не только чистыми, но и белоснежными.

Эффективна в борьбе с загрязнениями и перекись водорода. Раствор не только дезинфицирует тряпки и губки, но и очищает пригоревшую посуду.

А вот чтобы стиральная машина лучше удаляла пятна, нужно правильно засыпать в нее порошок. Выяснилось, что специальное отделение для этого не подходит.