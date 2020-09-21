В России оценили опасность четырехдневной рабочей недели

Люди станут больше пить, если будут меньше работать

Предложение сократить рабочую неделю продолжают обсуждать. Резко негативно оценил ее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он заявил, что довод о якобы повышении производительности труда благодаря более длительному отдыху, ранее не оправдал себя. Когда с шестидневной рабочей недели перешли на пятидневную, научно-технического взрыва не произошло и не наблюдается до сих пор "ни в одной из отраслей промышленности и вообще в деятельности людей", отметил он в беседе с "КП".

Кроме того, по мнению экс-главсанврача, введение подобной меры приведет к росту потребления алкоголя. Поскольку в нашей стране недостаточно развита индустрия отдыха, граждане просто станут чаще проводить время за распитием спиртного. Да и восстановление экономики, если четырехдневная рабочая неделя будет введена, отодвинется по срокам намного дальше, передает РИА ФАН слова бывшего главного санитарного врача России.

Ранее о сокращении рабочей недели до четырех дней высказались сами россияне. Не всем понравилась этакая "щедрость" правительства. Пока же в Минтруде решают, насколько сокращение рабочей недели повлияет на производительность труда и социальное состояние российского общества.

Полина ДОРОЖКИНА

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