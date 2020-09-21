Люди станут больше пить, если будут меньше работать

Предложение сократить рабочую неделю продолжают обсуждать. Резко негативно оценил ее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он заявил, что довод о якобы повышении производительности труда благодаря более длительному отдыху, ранее не оправдал себя. Когда с шестидневной рабочей недели перешли на пятидневную, научно-технического взрыва не произошло и не наблюдается до сих пор "ни в одной из отраслей промышленности и вообще в деятельности людей", отметил он в беседе с "КП".

Кроме того, по мнению экс-главсанврача, введение подобной меры приведет к росту потребления алкоголя. Поскольку в нашей стране недостаточно развита индустрия отдыха, граждане просто станут чаще проводить время за распитием спиртного. Да и восстановление экономики, если четырехдневная рабочая неделя будет введена, отодвинется по срокам намного дальше, передает РИА ФАН слова бывшего главного санитарного врача России.

Ранее о сокращении рабочей недели до четырех дней высказались сами россияне. Не всем понравилась этакая "щедрость" правительства. Пока же в Минтруде решают, насколько сокращение рабочей недели повлияет на производительность труда и социальное состояние российского общества.