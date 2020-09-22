Стала известна роль Меркель в ситуации с Навальным

Стала известна роль Меркель в ситуации с Навальным
Ангела Меркель. Фото: Michele Tantussi/dpa/www.globallookpress.com
В штабе оппозиционера дали комментарий

Срок продолжительности лечения Алексея Навального в "Шарите" остается под вопросом. Также неизвестно, кто выложит из кармана средства за счет, который будет выставлен по окончании, сообщил координатор штаба оппозиционера Леонид Волков.

Он добавил, что одну из главных ролей в восстановлении блогера сыграла канцлер Германии Ангела Меркель. По словам Волкова, Навальный жив в том числе из-за ее содействия.

Также Волков заявил, что сторонники блогера нашли способ вывезти из РФ в столицу Германии личные вещи пациента, которые передали немецким медикам на проведение исследования. Некоторые из них находились на борту судна, которое экстренно доставило оппозиционера в ФРГ. 

Также соратник оппозиционера добавил, что об итоговой стоимости лечения будет раскрыта завершения курса терапии. В любом случае, уверен Волков, штаб сможет собрать необходимую сумму.

В итоге Навальному предстоит вернуться назад, в Россию. Волков считает, что перед взлетом борта в Омске на жизнь блогера было совершено покушение, и подобные прецеденты уже имели место быть.

Представитель ФБК добавил, что запросы, направленные Генпрокуратурой России в ФРГ, призваны для широкого тиражирования в СМИ, занимающих пророссийскую позицию.

Наиболее эффективным ответом Евросоюза на "отравление", считает Волков, станут персональные санкции против тех, кто попал в список расследований ФБК, о чем соратник оппозиционера сообщил в интервью DW.

Сам Навальный в своем блоге ранее заявил, что снятые с его тела вещи могут быть важнейшей уликой, подтверждающей версию об "отравлении".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Американский военный предсказал скорый распад России

Пенсионер из Пентагона дал Киеву рецепт решения проблемы Донбасса и региона РФ

Крым может столкнуться с плохими последствиями из-за решения водной проблемы - эксперт

На замену подойдет метод израильтян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей