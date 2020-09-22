Франузский лидер потребовал от Кремля скорейшего ответа

Россия должна внести ясность в ситуации по "отравлению" Алексея Навального. С таким заявлением выступил 22 сентября на Генассамблее ООН президент Франции Эмманюэль Макрон.

По его словам, речь идет о "попытке убийства" российского оппозиционера, и Париж не намерен мириться с применением химического оружия на территории РФ, Сирии и Европы.

Макрон добавил, что Москва обязана как можно скорее "внести ясность". В противном случае Запад предпримет меры по соблюдению "красных линий", которые французская сторона готова ввести в любое время во время его президентства, передает "Интерфакс".

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что определенные силы стремятся к ухудшению климата в отношениях России и ЕС. По словам министра, в этом и заключается интерес отдельных государств в ситуации с Навальным. А вместо его "отравления" лоббисты, проводящие антироссийскую политику, могли придумать иной способ, если бы идея с Навальным не удалась.