Состояние здоровья блогера улучшилось

Стало известно, что сегодня, 23 сентября, Алексея Навального выписали из стационара немецкой клиники "Шарите".

Сейчас состояние здоровья оппозиционера не вызывает опасений, поэтому врачи приняли решение прекратить его неотложное лечение, говорится в заявлении, опубликованном на сайте клиники. Всего в "Шарите" Навальный провел 32 дня, 24 из которых глава Фонда борьбы с коррупцией, который ранее Минюст включил в список иноагентов, находился в коме.

Врачи не исключают полного восстановления Алексея Навального, однако отметили, что о долгосрочных последствиях отравления можно будет судить только спустя некоторое время.

Напомним, что 20 августа оппозиционеру стало плохо в самолете по пути в Москву. Воздушное судно экстренно посадили в Омске, а блогера доставили в одну из городских больниц.

Позже Навального перевезли в Германию, где врачи погрузили его в искусственную кому. После взятия анализов, медики клиники "Шарите" заявили, что оппозиционер был отравлен ядами из группы "Новичок". Однако доказательств этому не предъявили.

