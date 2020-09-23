В ООН указали на странность с выпиской Навального из "Шарите"

В ООН указали на странность с выпиской Навального из "Шарите"
Алексей Навальный. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прекращение лечения блогера говорит само за себя

Алексей Навальный пробыл в германской клинике немногим больше месяца и в среду, 23 сентября покинул стены "Шарите". Это доказывает, что отравления "Новичком" не было, сказал бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

Военный эксперт добавил, что даже если допустить, что блогера действительно отравили, то никак не тем ядом, о котором говорили медики в ФРГ и наличие которого в анализах якобы обнаружили специалисты неназванных лабораторий во Франции и Швеции.

Было бы это так, не только последствия для Навального оказались бы намного тяжелее, но и немало народу пострадали бы с ним, пояснил Никулин URA.RU.

И назвал все, что говорили в Европе о случившемся с оппозиционером, домыслами и предположениями. Также эксперт ООН допустил, что и самого отравления не было, и все утверждения о нем не что иное как фальшивка.

Если же Навального и отравили, то другим ядом. И тогда 32 дней на лечение хватило бы, заключил Никулин.

Выразил мнение о выходе блогера из "Шарите" и журналист Андрей Медведев. Блогеру явно повезло, отметил он в своем телеграм-канале и признался, как думал, что тот отправится "в страну вечного Скрипаля".

По словам Медведева, неожиданное излечение человека после отравления таким страшным ядом, как "Новичок" выглядит нелогично. Да и кроме оппозиционера жертв нет, что тоже наводит на мысли.

Сегодня Алексея Навального выписали из немецкой клиники "Шарите". Врачи пояснили, что отпустили пациента, так как его здоровье не вызывает опасений, и он больше не нуждается в их помощи.

Полина ДОРОЖКИНА

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