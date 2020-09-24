Что попало в "черный список" медиков – в материале "Утро.ру"

Можно ли гипертоникам пить кофе и как правильно солить еду, рассказали опрошенные нами эксперты.

Чай и кофе при повышенном давлении

Любителям кофе и чая стоит быть осторожнее, если у них бывают скачки артериального давления. Об этом предупредила врач Анастасия Шагарова. Кстати, больше всего кофеина – в зеленом чае. Энергетические напитки гипертоникам пить тоже не стоит. Хотя мнения медиков относительно долгосрочного влияния кофе на организм все еще расходятся, в одном они едины – увлекаться напитками, которые возбуждают нервную систему, не стоит.

"Кофеиновые напитки точно вызывают кратковременный сильный скачок давления",

– отметила эксперт.

Хорошая альтернатива – кофе без кофеина, который дает возможность насладиться вкусом и ароматом без вреда для здоровья, или цикорий.

Как острая пища влияет на давление

Можно ли гипертоникам добавлять специи в еду и какая из приправ самая вредная? По словам Шагаровой, острая и пряная пища тоже повышает давление. Поэтому любителям еды "с огоньком" стоит быть осторожнее.

"Аналогичное влияние на организм оказывают усилители вкуса и глутаматы. Настоятельно рекомендовано изучать состав продуктов перед их покупкой, потому что глутамат любим многими производителями. Кстати, особенно много его в фастфуде", – предупредила врач.

Самой вредной специей для гипертоников медики считают соль. Из-за соленого в организме задерживается жидкость и появляются отеки. Это также провоцирует скачки артериального давления.

"Норма потребления соли 3-5 граммов в день (считая соль, содержащуюся в продуктах). Рекомендуется не злоупотреблять такими продуктами как солёная рыба, солёные огурцы, помидоры и другие подобные закуски, а также солёные соусы, орехи, чипсы, солёные варианты сыра. Солить пищу лучше только в процессе приготовления, а никак не после",

– рассказала врач кардиолог, кандидат медицинских наук Оксана Лищенко.

Терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева отметила, что, ограничив в рационе содержание соли, можно добиться снижения артериального давления на 10-20 мм ртутного столба, не прибегая к лекарствам.

Можно ли сладкое при гипертонии

Сахар действует на организм аналогично соли. Из-за него жидкость тоже плохо выводится из организма. Поэтому сладкое при повышенном давлении стоит ограничить. Опасны для тех, кто склонен к гипертонии, жирные десерты.

"Особенно вредны гипертоникам жирные и сладкие продукты, такие как, например, торты и пончики. Огромное количество сахара содержат сладкие газированные напитки",

– заключила доктор Шагарова.

Кстати, как выяснилось, многие измеряют давление в домашних условиях неправильно. Врачи рассказали, как избежать ошибок.