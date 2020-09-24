Вакцина как оружие: пандемия COVID-19 открывает новые перспективы биологической войны

Коронавирус показал, как могут действовать захватчики будущего

Россия стала первой страной, создавшей и применившей вакцину от COVID-19. Страна уже ведет переговоры о поставках препарата за рубеж, а президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее Организации Объединенных Наций, предложил бесплатно сделать прививки сотрудникам ООН.

Вместе с тем, Путин призвал усилить контроль за распространением вооружения в мире, особо упомянув биологическое оружие. Учитывая, что военно-биологические лаборатории США подобрались к самым границам России, это не может не беспокоить Москву.

Крупный скандал в связи с деятельностью американских ученых-вирусологов за пределами США разгорелся в 2018 году. Бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе провел расследование странных смертей десятков человек и обнаружил нечто общее – все они прошли вакцинацию в Научно-исследовательском центре общественного здоровья им. Лугара, открытом американцами неподалеку от Тбилиси.

Как стало известно позже из конфиденциальной переписки властей Грузии, которую слили в интернет хакеры, людям ставили вакцину от гепатита С американской фармацевтической компании Gilead Sciences, принадлежащей бывшему министру обороны США Дональду Рамсфельду. По версии американцев, 249 жителей Грузии умерли из-за того, что им ввели препарат с истекшим сроком годности. Но эксперты подозревают, что на грузинах просто испытывали новое средство.

Впрочем, печальный опыт грузин ничему не научил. Как следует из попавшей в сеть переписки министра здравоохранения Грузии Екатерины Тихарадзе с компаниией Gilead, сейчас испытывается препарат от коронавируса.

Американские фармацевты и раньше предпочитали ставить опыты на людях подальше от своих границ. В 1946 году их жертвами стали более 700 граждан Гватемалы, которых специально заражали венерическими заболеваниями, а потом пробовали на них разные лекарства. Это признал бывший президент США Барак Обама.

Известно, что подобные опыты проводились и позже. Предложенное США средство для поголовной вакцинации от полиомиелита в Африке вызвало массовую смертность среди детей в регионе и привело к тому, что заболевание распространилось в Пакистан, Афганистан, Иран, Индии и даже Украину. Это признали уже в ВОЗ.

Тем не менее американские биолаборатории прочно обосновались в разных странах мира. Причем, сейчас Штаты интересует не африканский континент, а соседние с Россией страны. В Грузии и на Украине американские биологи имеют дипломатический иммунитет, на территорию лабораторий не могут войти местные правоохранители. Сейчас в эту сеть втягиваются Азербайджан и Армения.

Согласно попавшей в Сеть засекреченной информации, в лабораториях на постсоветском пространстве американские ученые изучают и модифицируют возбудителей болезней, которые можно использовать как биологическое оружие, – сибирскую язву, туляремию, бруцеллу, чумную палочку и др., пишут "Новые известия". При этом Пентагон выделяет на разработки в области биологии миллиарды долларов.

Минобороны РФ еще в 2018 г. обратило внимание на расследование грузинского министра Гиоргадзе, изучило информацию и сделало доклад для иностранных атташе, в котором предупредило, что американские военные разрабатывают биологическое оружие, то есть готовятся к войне нового типа. При этом в Штатах изучают возможность доставки заразы не только с помощью грызунов или летучих мышей. Там уже запатентовано новое стрелковое оружие и беспилотники, которые могут доставлять зараженных клещей и разносить вредоносные споры на десятки километров.

Тем, кто не внял тогда предупреждениям России, стоит посмотреть на нынешнюю ситуацию с COVID-19. Ученые уже убедились, что быстро остановить распространение заразы не удастся. Пока будет создана вакцина, успеют погибнуть сотни тысяч людей. А если представить, что инфекция распространяется специально и у распространителя уже есть готовый препарат от болезни? Тогда исход биологической войны становится предопределен.

Когда-то мультимиллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс сделал смелое заявление, что население планеты вполне реально сократить на 10-15%, "поработав" над биотехнологиями. Чтобы это не стало реальностью, нужно брать под совместный международный контроль все биологические разработки и не допускать новой гонки вооружений – биологических.