Добровинский скрыл причины иска против него

Против адвоката возбудили второе дело

Недавно стало известно, что после суда над Ефремовым на правозащитника пострадавшей стороны Александра Добровинского возбудили второе дело. Однако, как заявил сам адвокат, эта информация старая. 

Добровинский объясняет, что иск на него поступил примерно около трех недель назад. Рассмотрение дела назначено на октябрь, передает телеканал "360". При этом информация о возбуждении производства стало известно журналистам только сейчас. 

Правозащитник решил не раскрывать подробности дела, заявив, что он хочет разобраться с коллегами по этому вопросу самостоятельно, не делая из этого публичного явления. 

Также недавно стало известно о том, что адвокат Ефремова в скандальном деле с ДТП лишился статуса адвоката. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин высказался о жестких ограничениях из-за COVID-19

Россия выигрывает на фоне других стран из-за принятых вовремя мер

Зеленский предупредил Европу об угрозе "Северного потока-2"

Газопровод из России может расколоть ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

944 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей