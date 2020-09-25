Разработчик "Новичка" объяснил результаты анализов Навального

Разработчик "Новичка" объяснил результаты анализов Навального
Алексей Навальный. Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
Эксперт рассказал, что могло привести к появлению подозрительных следов в организме оппозиционера

Один из создателей боевого отравляющего вещества "Новичок" пояснил, почему пробы оппозиционера Алексея Навального могли навести экспертов на мысли о том, что он был отравлен. По словам Леонида Ринка, следы воздействия на холинэстеразу могли появиться из-за использования омскими медиками специальных препаратов, которые вводятся во время естественной комы.

Доктор химических наук добавил, что входящие в состав "Новичка" отравляющие вещества также оказывают воздействие на холинэстеразу в организме. Именно поэтому некоторые исследователи могли допустить, что Навального отравили. Однако такой факт не является весомым аргументом в пользу версии о яде, пишет РИА "Новости".

При этом Ринк обратил внимание, что в Омске подобные эффекты не наблюдались. Хотя если бы Навального действительно отравили, все признаки действия яда были бы явно заметны именно в первые часы после происшествия. Но только через две недели у блогера внезапно обнаружился такой эффект.

"Это не кажется странным любому здравомыслящему человеку?" – задается вопрос разработчик "Новичка".

Кроме того, снимки якобы отравленного оппозиционера из Германии опровергают использование против него "Новичка", так как не видны главные симптомы – сужение зрачков и спазм мышц, добавил Ринк.

Ранее другой видный специалист доктор Александр Мясников объяснял, что спровоцировать отравление ингибиторами холинэстеразы может употребление в пищу немытых фруктов, "каких-то грибов" или распитие некачественного алкоголя.

Ольга ФЕДОРОВА

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