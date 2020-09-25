Лидера Пятой республики хотят видеть более жестким

Франция провозгласила себя блюстителем человеческих прав и свобод в мире, и СМИ там – реальная "четвертая власть", которая формирует общественное мнение и заставляет политиков действовать в указанном русле. Поэтому местные журналисты считают, что у президента не может быть конфиденциальных переговоров, отметила эксперт по Франции, профессор МГИМО Евгения Обичкина.

Ранее газета Le Monde опубликовала разговор президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона по поводу ситуации с россиянином Алексеем Навальным. В администрации главы Франции после этого начался поиск лиц, которые могли "слить" не предназначенную для публики информацию.

Инициаторы скандала вряд ли хотели разрушить диалог Парижа с Москвой. Многие французы искренне полагают, что можно вмешиваться во внутренние дела других государств ради защиты прав человека, пишет "Взгляд". И влиятельная Le Monde усердно следит, чтобы президент Макрон занимал более жесткую позицию и активнее влиял на мировую политику, в том числе на Россию.

"Все контакты президента (Макрона) находятся буквально "под прожектором" этой газеты, ее журналисты очень ангажированы, и они постоянно ищут источники информации и всякого рода неформальные контакты", – пояснила Обичкина.

В Кремле, комментируя утечку разговора Путина с Макроном, отметили, что французское издание не точно передало содержание беседы. СМИ сообщили, что Путин назвал Навального "симулянтом".

Инцидент с россиянином Алексеем Навальным обострил отношения РФ с Западом и стал поводом для обсуждения новых санкций.