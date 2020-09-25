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Представители Демократической и Республиканской партий выступили за введение дополнительных санкций против России. Теперь, по их мнению, страна должна ответить за "отравление" Алексея Навального.
Четверо сенаторов потребовали ввести в действие закон о привлечении России к ответственности за вредную деятельность в 2020 году, записано на сайте одного из них – Марко Рубио.
Американцы снова обвинили Москву во вмешательстве в их выборы. Также сенаторы заявили: РФ действует в трех странах так, что мир становится опаснее. И потребовали наказать ее.
В сообщении еще отмечается, что рестрикции будут адресные. Их наложат на тех, кто, по их словам, замешан в нарушении международного права и "отравлении" оппозиционного лидера. Ими представители обеих партий считают президента России и его окружение, передает RT.
Ранее Минфин США ввел санкции против восьми россиян и выходцев из РФ. В список также попали ряд организаций РФ и финских компаний.
Повторно вводить пропускной режим в столице пока не планируют
Автор обращения из России решил проверить "на вшивость" уважаемую организацию