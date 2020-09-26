Овощи имеют разные требования к сбору

Свекла и морковь – одни из самых часто выращиваемых корнеплодов на участке. Многие огородники считают, что эти овощи похожи – и тот, и другой сажают весной, а выкапывают осенью. Поэтому часто сбором урожая занимаются в один период, хотя это неправильно. В этом случае овощи быстро портятся.

Дело в том, что свекла и морковь имеют разные требования к сбору. Так, первый овощ любит тепло, в то время как второй – холод. Исходя из этого, свеклу нужно выкапывать в середине сентября. Морковь же спокойно "просидит" в земле до октября. Ей не страшны заморозки.

Есть лишь одно общее требование – урожай необходимо собирать в сухой день.

Когда нужно собирать свеклу

Для того, чтобы не пропустить время сбора свеклы, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

Созревшая свекла выпирает из земли.

Если вы видите, что нижние листья растения пожелтели, а новые перестали расти – значит, пора заниматься выкапыванием свеклы.

На созревшей свекле начинают образовываться бороздки. При наличии двух-трех можно смело собирать урожай.

Когда нужно собирать морковь

На созревание моркови указывают следующие признаки:

Ботва моркови клонится к земле.

Листья начинают желтеть.

Если за пару дней перед уборкой моркови начались легкие заморозки, то это вам на руку – морковь станет слаще и сочнее.

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