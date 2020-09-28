Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
В период лечения Алексея Навального в немецкой клинике "Шарите" его тайно посетила канцлер Германии Ангела Меркель.
Как передает РИА "Новости" со ссылкой на анонимные источники немецкого издание Die Spiegel, она сделала это на условиях полной секретности. О причинах визита канцлера не говорится.
Напомним, после лечения в Омске, Навального отправили в Германию. Правительство ФРГ заявляет, что в ходе обследования в анализах оппозиционера были найдены остатки яда "Новичок" – предполагают, что именно из-за него Алексея пришлось ввести в состояние искусственной комы. В России основным диагнозом назвали нарушение обмена веществ.
Ситуация нескоро придет в норму, так как спровоцирована извне
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин