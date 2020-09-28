Одежда станет белоснежной: как правильно использовать аспирин при стирке в машинке

Одежда станет белоснежной: как правильно использовать аспирин при стирке в машинке
Фото: Stefan Klein/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Популярное аптечное средство поможет избавиться от желтых пятен и очистить барабан

Зачастую белая одежда теряет свой первоначальный вид: ткань изнашивается и желтеет. Избежать этого поможет простое средство, которое у многих найдется в аптечке. Кроме того, эти таблетки помогут защитить ткань и очистить барабан стиральной машины.

Что добавлять в стиральную машину для отбеливания белья

Опытные хозяйки советуют положить несколько таблеток аспирина перед началом стирки. Их можно добавить прямо в барабан – понадобится от двух до пяти штук, в зависимости от количества одежды. Также препарат можно измельчить и засыпать к стиральному порошку.

Благодаря составу аспирина желтые пятна на белье с легкостью отстираются. Также таблетки защитят ткань от изнашивания. Кроме того, средством можно очищать и саму машинку от накипи, однако для этого его нужно добавить в большем количестве.

При этом засыпать стиральный порошок в специальный отсек лучше не стоит – это портит машинку, а белье таким образом отстирывается хуже. Лучше добавлять моющее средство другим способом.

Стирка при высокой температуре тоже не поможет избавиться от пятен. Подобный способ оказался не только дорогим, но и вредным для ткани.

Карина СИРАЗОВА

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