Канцлер ФРГ просто поддержала пациента, отметили в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на новость о встрече Ангелы Меркель с Алексеем Навальным. В Кремле высказались, что причина тайного визита, скорее всего, была лишь одна.

По словам Пескова, канцлер Германии навестила бывшего пациента клиники "Шарите", чтобы пожелать ему скорейшего выздоровления и оказать поддержку.

"Как можно это еще воспринимать?"

– прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос журналистов. При этом он отметил, что Меркель действительно встречается далеко не с каждым россиянином, передает РИА "Новости".

О тайной встрече Навального и Меркель стало известно вчера, 28 сентября, из анонимных источников. Позже визит канцлера ФРГ подтвердил оппозиционер, однако заявил, что ничего секретного в беседе не было.