Канцлер не считает это двусторонней проблемой между РФ и ФРГ

Ангела Меркель заявила, что случай, который произошел с Алексеем Навальным в Томске входит за рамки между отношений Германией и России. Использование яда "Новичка", на котором настаивает немецкая сторона и опровергает российская, стало нарушением Конвенции о использовании химоружия, следовательно это является международной проблемой.

Канцлер сообщила, что пока Германия ждет результатов ОЗХО для того, чтобы начать обсуждения по поводу своей реакции на "отравление".

Меркель также высказалась и по ситуации в Белоруссии. Она заявила, что Германия отказывается признавать Лукашенко легитимным президентом, а действия властей против оппозиции осуждают. Канцлер подтвердила, что в ближайшее время она намерена встретиться со Светланой Тихановской, пишет РИА "Новости".