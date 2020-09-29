В Москве ограничили работу малых питейных заведений

Правительство города пошло навстречу постоянно жалующимся жителям столицы

Московская мэрия решила ограничить работу отдельных торговых помещений, в которых осуществляется продажа спиртного. Теперь площадь таких павильонов должна превышать 20 кв. метров.

В площадь зала нельзя включать сцену с коридором, гардеробом, детской игровой комнатой и прочими помещениями, которые не предназначены для употребления пищи.

Соответствующее решение было принято после многочисленных жалоб жителей столицы, которые нередко испытывают дискомфорт из-за заведений по продаже спиртного, сообщается на официальном сайте мэра Москвы, который подписал соответствующий документ.

В ходе одного из опросов 250 тысяч россиян выяснилось, что жители РФ единогласно поддержали инициативу властей, направленную против "наливаек".

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов принял решение по закрытию питейных заведений на территории полуострова во время карантина.

Егор МАЛКОВ

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