Жители страны единогласно поддерживают предложение партийцев и сообщают адреса злачных мест

Россияне против питейных заведений в многоэтажках. К такому выводу пришли активисты "Единой России" после опроса, участниками которого стали более 250 тысяч жителей нашей страны.

Все они поддержали предложение партии, которая с лета настаивает на закрытии так называемых "наливаек", сообщила координатор партпроекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко. Она отметила, что в 67 регионах РФ собрано свыше 6 тысяч адресов подобных общепитов, работу которых местные жители требуют свернуть. По словам парламентария, в данных заведениях алкоголь продают с серьезными нарушениями закона.

"Одно из самых распространенных – это продажа алкоголя на вынос без вскрытия упаковки, что фактически превращает данные заведения в круглосуточные алкогольные магазины, а также покупка алкоголя без предъявления паспорта. Кроме того, оказывается негативный пример для молодежи, когда взрослые во дворах распивают доступный в любое время в "наливайках" алкоголь", – пояснила Кувычко.



Напомним, представители "Единой России", "Молодой Гвардии" и проекта "Трезвая Россия" в поддержку партийной инициативы собирают подписи. Так, любой желающий может оставить свое мнение и ней и сообщить адреса "наливаек" на сайте "ЕР".