Для выполнения ритуала потребуется грецкий орех

Наступил День всех влюбленных, поэтому социальные сети сегодня, 14 февраля, запестрят романтичными поздравлениями и фотографиями счастливых парочек.



Те, кто встречает праздник один, могут провести несложный ритуал для притягивания любви. Детали обряда на грецком орехе целительница и парапсихолог Вера Райская назвала в беседе с "Пятым каналом".

Для нехитрого ритуала понадобится лист бумаги и всего один грецкий орех.

По словам целительницы, для начала необходимо максимально подробно представить себе предполагаемого избранника. На бумагу нужно выписать рост, вес, национальность, цвет волос, черты лица, стиль и даже профессию будущего возлюбленного.

Также стоит указать ваши личные предпочтения: будет ли избранник придерживаться здорового образа жизни, какой отдых он будет предпочитать, как он будет относиться к друзьям и родным. По мнению Веры Райской, необходимо как можно отчетливее представить себе черты своей пары.

Когда портрет возлюбленного сформируется, необходимо разломать грецкий орех на две части.

"Одну половинку кладете себе под подушку на всю ночь, одну половинку выносите на улицу возле подъезда", – отметила Райская.

Половинку можно также отнести в место, где подходящий вам человек часто бывает. По словам парапсихолога, после этого ритуала влюбленные встретятся так же, как зима встречается с весной.

Вера Райская подчеркнула, что для проведения ритуала подходит только 14 февраля, так как после него наступает Сретение Господне, в которое не стоит проводить обряды.

Гороскоп на текущую неделю можно посмотреть тут.