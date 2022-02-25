Однако рекорд первой волны пандемии не побит

24 февраля, в первый день операции в Донбассе, спрос россиян и бизнес-компаний на наличные средства расчета вырос до максимума с начала весны 2020 года. За сутки население обналичило более 100 миллиардов рублей, хотя приведенный показатель ниже всплеска, наблюдавшегося в первые недели начальной волны пандемии.

За минувшие сутки, сообщает Центробанк, объем наличных средств во внутрироссийском обращении вырос до 111,3 миллиарда рублей. Похожий случай был зафиксирован в марте 2020 года, когда на фоне пандемии и предложения главы государства о введении налога на процентный доход с крупных вкладов сняли почти 18 миллиардов рублей наличности.

После экстренного обращения президента России о начале военной операции в Донбассе отечественный рынок столкнулся с небывалым обвалом. Фондовый индекс Московской биржи рухнул на 33,3%.

В первой половине дня наблюдались проблемы при снятии наличных в банкоматах – очереди или дефицит банкнот в устройствах. Кредитные организации утверждали, что нехватка не системна, а банкоматы регулярно пополняют.

Как считает финансовый эксперт Юрий Беликов, повышенный объем снятия наличных будет наблюдаться и в ближайшее время из-за соответствующего информационного фона. Однако 24 февраля можно считать днем пикового спроса.

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России готов к повышению ключевой ставки для сдерживания падения курса российской валюты и роста цен на фоне санкций, объявленных Западом из-за ситуации вокруг Украины.