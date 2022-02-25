Паника бьет по бюджету: куда и как тратить деньги в непростые времена

Паника бьет по бюджету: куда и как тратить деньги в непростые времена
Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ажиотаж неприемлем, считает специалист

Многие паникеры, пытающиеся спасти собственные сбережения в условиях волатильности и неуверенности в завтрашнем дне, рискуют понести серьезные убытки. Приобретение техники с остальными крупными покупками допустимо лишь при необходимости и с условием наличия суммы, равной регулярным расходам за несколько дней, указал финансовый аналитик Глеб Покатович.

Ажиотаж провоцирует риск финансовых потерь. Если острая потребность в валюте сейчас отсутствует, то смысла гнаться за ней и скупать по запредельному курсу нет. Центробанк следит за ситуацией и обеспечивает финансовую стабильность в стране. Снятие средств с вкладов нужно тем, кто отдает себе отчет в собственных действиях и понимает, как поступать дальше.

А скупка техники, указал эксперт, возможна лишь тогда, когда в ней есть срочная необходимость. Хотя на фоне высокого уровня инфляции в 2021 году некоторые бросились скупать дорогостоящие товары, указал специалист.

Чтобы рассчитать минимальный запас наличных средств, нужно оценить уровень расходов. Вряд ли крупные суммы у большинства населения будут истрачены по истечении трех-четырех дней. 

Что касается продовольственных товаров, то впрок стоит закупаться объемами, "которые нужны для потребления" – странно заваливать все подвалы и погребы консервами с крупами. А все опасения по поводу того, что безналичный расчет теперь небезопасен, неприемлемы – все системы работают в прежнем режиме, поэтому отказываться от "безнала" не стоит, передает телеканал "360".

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил о "финансовом щите" России перед санкциями.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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