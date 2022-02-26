В России у клиентов ряда банков начались проблемы с Apple Pay и Google Pay

О возможных сбоях предупредили агрегаторы такси

О том, что у клиентов некоторых банков могут возникнуть проблемы с оплатой поездки с помощью Apple Pay и Google Pay, предупредили в "Ситимобил", пишет АГН "Москва". Пассажирам посоветовали добавить в приложение карту либо расплачиваться наличными. О каких банках идет речь, не уточняется.

С подобным заявлением выступили также "Яндекс.Такси" и Uber.

Ранее Центробанк предупредил, что с ApplePay и GooglePay не будут работать банковские карты ВТБ, Промсвязьбанка и ряда других кредитных организаций.

Ранее сообщалось, что в первый день спецоперации РФ на Украине москвичи начали спешно снимать наличные в банкоматах. Выстроились огромные очереди. 

Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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