Подробности раскрыли в ЦБ

Банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, "Открытия" не будут работать с сервисами ApplePay и GooglePay. Об этом сообщили сегодня, 25 февраля, в Центробанке России.

Как отметили в регуляторе, клиенты указанных организаций не смогут совершить оплату с помощью этих банков за рубежом и пользоваться картами эмитентов для покупок в интернет-магазинах и агрегаторах, которые зарегистрированы на территориях стран, поддерживающих антироссийские санкции.

Однако все карты платежных систем, действующих на территории Российской Федерации, нормально работают. Средства клиентов всех отечественных банков в абсолютной сохранности, воспользоваться ими можно в любой момент.

Стандартная контактная или бесконтактная оплата банковских карт указанной выше группы действует в прежнем режиме на всей территории РФ, уточнили в финансовом регуляторе.

Ранее стало известно, что в первый день после объявления о военной спецоперации на Украине спрос населения и бизнеса на наличность достиг предела – за сутки россияне сняли 111,3 миллиарда рублей из банкоматов. В целом, считают финансовые эксперты, с ближайшие несколько дней будет наблюдаться спрос на наличные средства в повышенном объеме из-за информационного фона, однако рекорд марта 2020 года не побит.

Финансовый аналитик Глеб Покатович рассказал, как себя вести и проявлять грамотность в обращении с денежными средствами в условиях массовой паники людей, которые пытаются таким образом обезопасить себя и собственное благосостояние из-за неуверенности в ближайшем будущем.