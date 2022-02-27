Не всегда нужно стремиться к идеалу

Психолог Елена Кузнецова рассказала о неочевидных моментах, которые привлекают мужчин в женщинах.

Естественность

Рано или поздно многие представители сильного пола понимают, что возлюбленная для них красивее, когда предстает в своем "натуральном" виде. Так что не стоит ложиться спать со своим партнером при полном макияже.

Растрепанные волосы

Многие мужчины находят сексуальными небрежно растрепанные локоны у девушки. А замысловатые прически с большим количеством укладочных средств их отпугивают.

"Лишние" килограммы

Яростная борьба с лишним, как уверены многие девушки, весом, иногда оказывается не нужна. Далеко не все мужчины любят худых – многих привлекают женственные округлости.

Аппетит

Не стоит стесняться есть в присутствии мужчины. Нередко их, наоборот, смущают спутницы, которые ковыряют на тарелке листик салата и заверяют, что не голодны.

Любовь к детям

Даже если ваш спутник пока не хочет продолжать свой род, он наверняка оценит умение общаться с малышами. Мужчины находят таких дам очень привлекательными. Здесь на подсознательном уровне работают инстинкты – женщина в первую очередь ассоциируется с материнством.