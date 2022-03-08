Четверолапый ухажер покорил не одно сердце

Если при появлении фразы "одежда для кошек и собак" в вашей памяти всплывают лишь комичные розовые капюшончики питомцев, которых держат на руках гламурные светские львицы из середины нулевых, забудьте о своих ассоциациях. Теперь четвероногие появляются в элегантное одежде не только, чтобы пощеголять перед остальными "коллегами" на поводке, но и ради того, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с днем всех дам.

Пользовательница социальной сети TikTok под ником maryamsayfullina опубликовала на странице своего профиля умилительный ролик – под романтическую музыку распахивается дверь, за которой представительницу прекрасного пола ждет элегантный и, кажется, крайне серьезный в своих намерениях песик – в лапках он держит огромную розу.

Песель показывает, что он серьезный ухажер и шуток не приемлет. Для важности питомец примерил на себя пиджак и солнцезащитные очки. Готовый к свиданию пушистик явно уверен в своей неотразимости. По крайней мере, он сорвал несколько десятков тысяч восторженных комментариев – словом, покорил всех, кого только можно.

"Каков джентльмен, "Отдам сердце такому парню", "Вот это парень, настоящий жених, джентльмен", "Я бы точно не устояла", "Кавалер пришел на свидание", "Стильно одетая и модная собачка с прекрасной розой для своей прекрасной хозяйки. Оригинальное поздравление на 8 Марта, "Конечно, все искала тебя, а кого же еще?" – пишут в ветке комментариев восторженные пользователи.

Ролик собрал за считанные дни практически миллион просмотров – а до конца праздничного дня еще есть время. Кто знает, сколько еще просмотров наберет видео с четверолапым кавалером? Хозяйка точно теперь получила известность.