Хозяйка не скрывает, что питомец всегда обращает на себя внимание на улице

В социальных сетях гуляет ролик о необычной собаке с крупной головой и короткими лапами. Пользователи дружно прониклись сочувствием и любовью к питомцу. Внешне он напоминает некий гибрид овчарки с корги. А комментаторы гадают, кому пришло в голову заниматься подобной селекцией.

В Сети видеоролики с животными все время набирают миллионы просмотров с собаками, которые похожи на шутку эволюции. На одном из роликов пользовательница рассказывыает про свою собачку – кажется, ничего особенного, пока мы видим верхнюю часть туловища с головой. Пока камера не сдвинулась вниз, кажется, что в кадре крупная овчарка. Но не тут то было: у питомца, как оказалось, лапы, как у таксы.

"Моя собака – странная смесь пород. И на нас постоянно обращают внимание, когда мы гуляем. Люди на нас вечно смотрят и задают вопросы. Правда, она действительно милая", – рассказала женщина.

Впрочем, ничего удивительного в том, что прохожие любят поглазеть на такую собаку, нет – не каждый день увидишь вполне себе овчарку только уже с крупным туловищем и внезапно маленькими лапками.

Комментаторы в основном решили, что речь идет о помеси немецкой овчарки с корги, а не таксой. Ведь в социальных сетях полно фотографий с очень похожими приземистыми песиками, которые стали результатом скрещивания овчарок и популярной британской породы.

А не так давно мы делились смешным роликом в социальных сетях, на которых домашний песик весьма необычно реагирует на хозяина – собаку не испугал кажущийся жестким захват мужчины. Напротив, пес потребовал еще ласки.