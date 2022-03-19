Заботливые хозяева уже свыклись со странностями собаки

Странное поведение наших четверолапых друзей не всегда удается оценить с рациональной точки зрения – мы привыкли очеловечивать питомцев. Хотя в какой-то степени такое стремление оправдано: они живут в окружении людей и все чаще начинают перенимать наши привычки. Щенята, к примеру, часто копаются в своих мисках, балуясь с водой как дети. Многие, конечно, перерастают эти привычки, хотя некоторым до сих пор нравятся подобные затеи.

Нет более любопытствующего существа, чем щенок, который познает мир! Ему нужно все обнюхать и увидеть, попробовать на вкус и проверить. Чаще всего в этом кроется причина забавного, на наш взгляд, поведения питомцев.

Вот и недавно Сеть облетел ролик, на котором песик балуется с водой в миске – копается в ней мордой, побулькивая и затем пуская из пасти струи на пол. Впрочем, хозяева, кажется, давно привыкли к причудам своего любимца: постелили на пол полотенце, чтобы собака ничего не проливала туда, куда не следует.

Пользователей позабавил такой ручной "фонтан": многие стали умиляться щенку в комментариях.

"Бедные хозяева", "Вот же додумался", "Лабрадор – любовь моя! Даже со своими такими шалостями", "Вот ведь хулиганистый!", "Ну это же просто чудо", "Как на них можно ругаться?", "Моя тоже в щенячестве обожала так делать. С возрастом проходят такие игрища", "Молодец, зубки полощет", "А вдруг он вдохнет воду? Что тогда делать?" – пишут пользователи в комментариях под видео.

Ранее мы делились не менее забавной историей: песик решил вступить в неравный бой с лимоном, позабавив людей в комментариях.

