Водные забавы песика умилили пользователей Сети - видео

Водные забавы песика умилили пользователей Сети - видео
H. Schmidt-Roeger/www.globallookpress.com
Заботливые хозяева уже свыклись со странностями собаки

Странное поведение наших четверолапых друзей не всегда удается оценить с рациональной точки зрения – мы привыкли очеловечивать питомцев. Хотя в какой-то степени такое стремление оправдано: они живут в окружении людей и все чаще начинают перенимать наши привычки. Щенята, к примеру, часто копаются в своих мисках, балуясь с водой как дети. Многие, конечно, перерастают эти привычки, хотя некоторым до сих пор нравятся подобные затеи.

Нет более любопытствующего существа, чем щенок, который познает мир! Ему нужно все обнюхать и увидеть, попробовать на вкус и проверить. Чаще всего в этом кроется причина забавного, на наш взгляд, поведения питомцев.

Вот и недавно Сеть облетел ролик, на котором песик балуется с водой в миске – копается в ней мордой, побулькивая и затем пуская из пасти струи на пол. Впрочем, хозяева, кажется, давно привыкли к причудам своего любимца: постелили на пол полотенце, чтобы собака ничего не проливала туда, куда не следует.

Пользователей позабавил такой ручной "фонтан": многие стали умиляться щенку в комментариях.

"Бедные хозяева", "Вот же додумался", "Лабрадор – любовь моя! Даже со своими такими шалостями", "Вот ведь хулиганистый!", "Ну это же просто чудо", "Как на них можно ругаться?", "Моя тоже в щенячестве обожала так делать. С возрастом проходят такие игрища", "Молодец, зубки полощет", "А вдруг он вдохнет воду? Что тогда делать?" – пишут пользователи в комментариях под видео.

Ранее мы делились не менее забавной историей: песик решил вступить в неравный бой с лимоном, позабавив людей в комментариях. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Ведьма Елена Голунова предрекла миру тяжелые испытания в 2022 году

Яновидящая увидела смерти людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей