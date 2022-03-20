Пушистик был в натуральной ярости

Среди людей есть неисправимые кошатники, существуют и собачники. А есть просто те, кто любят всех и сразу – им бы только дать повод кого-то завести, да побольше, чтобы было в доме веселее.

Конечно, такие люди часто спорят между собой, чей питомец лучше. Но это уже из разряда вечных вопросов. Гораздо острее стоит ситуация, когда человек решил завести собаку, а кошка ее в упор не желает принимать – начинаются такие потоки агрессии, от которых никому не поздоровится.

Многие, конечно, слышали, что кошки гуляют сами по себе. Они могут быть бесконечно милыми и ласковыми, однако не станут целенаправленно искать человеческого внимания, занимаясь вместо этого своими делами. И такая манера поведения сохраняется до тех пор, пока в доме не появится другой четвероногий любимец – собака.

На одном из выложенных в соцсети видео черно-белый кот явно негодует, едва завидев собаку – хозяин привел ее на поводке. Питомец не ограничился жалобным мяуканьем – начал чуть ли не рычать, издавая очень громкие для такого небольшого животного звуки. Пушистик пришел в бешенство, поняв, что ему придется делиться – и хозяевами, и домом, и всем, что в нем вообще лежит. Кот начал даже гневно шипеть – такой поворот дел его не устроил.

Чем все закончилось – непонятно. Остается только надеяться, что кот все же смог принять нового члена семьи.

Хотя едва ли тут чему-то следует удивляться. Известно, насколько ревнивы кошки – совсем как маленькие дети. Тем, кто любит дома заводить и песиков, и котиков придется научиться уделять обоим питомцам равное внимание – вероятно, только так можно обойтись без вражды среди ваших любимцев.