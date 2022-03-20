Один дорогой гость из Незалежной даже брызнул перцовкой в лицо ребенку

Русская жительница Риги с негодованием высказалась по поводу поведения некоторых украинских беженцев, приехавших в страну. Оказывается, что за русскую речь граждане из Незалежной могут напасть даже на ребенка. Местные власти пока что не замечают таких историй в упор.

Женщина, чуть не плача, рассказала, как некоторые украинцы принялись избивать людей. К примеру, недавно они решили как следует навалять семидесятилетнему охраннику магазина – мужчина сделал на латышском замечание группе людей, использовавших националистический лозунг "Слава Украине", который те выкрикивали, привлекая внимание окружающих. Замечание стоило пожилому мужчине здоровья – его попросту избили, когда он перешел на русский.

Но и на этом не все. Одна из жительниц Риги шла по улице с ребенком, разговаривая по телефону на русском языке. Оказывается, говорить, используя родную речь, запрещено – неонацисты накинулись на даму, отобрав у нее сумку. В лицо ребенку брызнули из перцовки.

Жительница Риги заявила, что местным властям до происходящего нет никакого дела. Вероятнее всего, дальше будет только хуже, считает женщина. Поэтому русским в Латвии придется отвечать собственными силами – дама заявила, что готова сама разобраться с обезумевшими от безнаказанности беженцами, однако понимает, что в бою с мужчиной не справится. Поэтому попросила помочь сильный пол.

А недавно один из беженцев с Украины решил показать мигранту из Сирии в Италии, кто есть кто – набросился на того в вагоне метро и начал избивать с криками "Я фашист". Попыталась помочь одна из женщин рядом, правда, у нее ничего не получилось.