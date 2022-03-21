У Жириновского отказало легкое - СМИ

У Жириновского отказало легкое - СМИ
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Состояние политика ухудшается, утверждает источник

Состояние Владимира Жириновского, об ухудшении которого сообщалось еще 21 марта, вызывает все большую тревогу: по неподтвержденной информации, у политика отказало легкое.

По некоторым данным, состояние лидера либерально-демократической партии остается "стабильно тяжелым", однако медики наблюдают отрицательную динамику. По словам специалистов, вывести политика из текущего состояния крайне непросто.

Между тем в партии продолжают опровергать всю информацию, в которой говорится об ухудшении состояния политика. Либерал-демократы утверждают, что данные, поступающие в СМИ от анонимных источников – не более чем "слухи, спекуляция и откровенная ложь". Что касается лечения лидера политической партии, то оно является предметом медицинской тайны, за разглашение которой грозит уголовная ответственность.

В настоящее время, добавили в пресс-службе ЛДПР, политик проходит лечение в соответствии с планами медиков по реабилитации.

О септическом шоке Жириновского сообщили днем ранее, 21 марта. Тогда же указывалось, что за прошедшие сутки выразилась отрицательная динамика – у пациента полностью отекли легкие. ЛДПР же поспешили опровергнуть информацию, сообщив, что состояние лидера в норме и не претерпевало никаких изменений в худшую сторону – Жириновский, заявили в пресс-службе, так же продолжает лечение и реабилитацию в больнице.

В середине марта же сообщалось, что внезапно разбушевавшемуся Жириновскому вкололи успокоительное. На тот момент он находился в сознательном состоянии и спал большую часть дня, хотя после пробуждения начинал "буянить".

Источник: Shot ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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